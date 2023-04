Buon compleanno a… Mateo Retegui

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Oggicompie 24 anni. E siccome è da un po’ di mesi a questa parte si parla tantissimo di lui, non vi proponiamo altro racconto se non un excursus su quanto si è detto dell’oriundo più famoso da un bel po’ di tempo a questa parte, Per capire il tipo, per presentarlo a chi ancora non lo conoscesse, ci bastano le cifre. I gol sono 29 in 50 partite con la maglia del Tigre, club che nella Liga Profesional argentina dominata dal River Plate è attualmente in decima posizione, anche perchéè fermo ai box. E in Nazionale, il pupillo di Mancini è stato inappuntabile, 2 centri in altrettanti incontri, equamente spartiti di piede e di testa: un exploit che negli ultimi 50 anni in azzurro è riuscito solo ad Orsolini, Enrico Chiesa e Chinaglia, qualcuno dei 3 qualche momento importante con l’Italia lo ha vissuto.Tra le cose più ...