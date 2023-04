Bufera su Chi l' ha visto? Cosa ha mandato in onda Sciarelli | Audio non censurato

(Di sabato 29 aprile 2023)su “Chi l'ha?”, il programma condotto da Federicasu Rai 3 che nell'ultima puntata si è occupato anche della riapertura delle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. La trasmissione hainl'choc portato dal fratello Pietro Orlandi al promotore di giustizia del Vaticano, già trasmesso a Dimartedì, ma alcune parti non sono state censurate come invece fatto da Alessandro Ambrosini, il giornalista che nel 2009 l'aveva registrato. L'riporta le parole di Marcello Neroni, sodale di Enrico De Pedis, il "Renatino" della Banda della Magliana, che tirava in ballo tra le altre cose anche Karol Wojtyla. Lo stesso Ambrosini nel suo blog “Notte Criminale” si è rivolto direttamente alla conduttrice per un termine in particolare ...

Le inglesi sono ancora lì ad aspettare di vincere l'europeo..' e poi: 'Razionalmente avrebbe ragione, ma il calcio non è sempre razionale' C'èosserva: 'Carragher in italiano si dice Cassano ' e ...Non solo, su Allegri (e sul suo vice Landucci) è in atto anche unamediatica per le sue ... Quando si perde a volte si perdono un po' le staffe: "è che ha detto che è successo qualcosa dopo l'...Le ritorsioni saranno spietate e coinvolgeranno le stesse attività lavorative disi permetterà ... Niente festa scudetto per il Napoli, scoppia la. Bergamo, la minacciosa nota degli ultras ...

Chi l'ha visto, bufera per l'audio sul caso Orlandi. Cosa ha mandato in onda Sciarelli Il Tempo

Bufera su “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3 che nell'ultima puntata si è ...Proseguendo, Allegri ha analizzato quelli che sono stati gli umori all'interno dello spogliatoio dopo le due sconfitte contro Napoli e Inter: "La cosa da fare in questi momenti è una: stare zitti e la ...