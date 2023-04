Brunetta | “Serve un nuovo statuto del lavoro che rimetta la persona al centro”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 aprile 2023) ROMA – “Invece di tener fisso il salario di chi ha, e mobile il rapporto tra occupati e disoccupati, invertiamo le priorità. Puntiamo alla piena occupazione come bene pubblico inderogabile. Ci sono oggi le condizioni per scrivere unoprofessionale dellada ricondurre a una strategia di sviluppo della carriera. Occorrono strumenti nuovi per governare produttività, crescita, occupazione, il CNEL è il luogo costituzionale per farlo”. Così il professor Renato, neo presidente del CNEL ed ex ministro della pubblica amministrazione, intervenendo ieri al convegno “Dallodei lavoratori allodel. Giornata di confronto con le Parti sociali a 30 anni dal Patto ‘Ciampi’ del 1993”, alla presenza di Tiziano Treu e di Giuliano ...