Brittney Griner | la cestista in lacrime racconta il carcere russo | “Non andrò mai più all’estero”

(Di sabato 29 aprile 2023) Non è riuscita a trattenere ledavanti ai giornalisti presenti, durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo quasi quattro mesi dalla fine della sua detenzione: giovedì 27 aprile la superstar del basket americanoha parlato per la prima volta del suo periodo di prigionia in Russia dalla sede della suo nuovo team, i Phoenix Mercury della WNBA. “Non sono estranea alle difficoltà”, hatonel Footprint Center, durante la conferenza stampa organizzata dalla moglie Cherelle. “Nella vita più o meno tutti dobbiamo affrontare avversità. Questa era bella grande. Ho solo fatto affidamento sulla mia disciplina, sul mio duro lavoro, per superarla”. Il suo “spirito” da atleta ha aiutato la giocatrice a sopportare i giorni di prigionia. “Ti alleni tantissimo, trovi un modo ...

Questa è l'ora del ricordo. Doloroso, drammatico nel racconto che, la cestista americana della Nba femminile, fa per la prima volta dopo la liberazione dalla carceri russe, grazie allo 'scambio' con il trafficante d'armi Viktor Bout, a sua volta ...Era il febbraio 2022 quando la cestista della Wnbaveniva detenuta quasi 10 mesi in Russia con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Lo scambio di persona con il trafficante ......trattativa a livello di intelligence come è servito Viktor Bout (trafficante di armi condannato all'ergastolo ma consegnato senza problemi ai russi pur di liberare la cestista). ...

Brittney Griner in lacrime parla della prigionia in Russia: «Mi sono salvata con la disciplina» Corriere della Sera

Non è riuscita a trattenere le lacrime davanti ai giornalisti presenti, durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo quasi quattro mesi dalla fine della sua detenzione: giovedì 27 aprile la super ...Dopo il rientro in patria, la cestista americana parla per la prima volta della sua terribile esperienza: era stata arrestata all'aeroporto di Sheremetyevo per possesso di un liquido contenente tracce ...