Era il febbraio 2022 quando la cestista della Wnbaveniva detenuta quasi 10 mesi in Russia con l'accusa di possesso di sostanze stupefacenti. Lo scambio di persona con il trafficante ......trattativa a livello di intelligence come è servito Viktor Bout (trafficante di armi condannato all'ergastolo ma consegnato senza problemi ai russi pur di liberare la cestista). ...Probabile che mosca utilizzi il reporter come merce di scambio per ottenere la liberazione di un prigioniero russo, come accaduto con il caso della cestista, scarcerata dopo mesi di ...

Brittney Griner in lacrime parla della prigionia in Russia: «Mi sono salvata con la disciplina» Corriere della Sera

Brittney Griner si è commossa subito mentre parlava con i giornalisti per la prima volta dopo la sua detenzione di quasi 10 mesi in Russia per accuse legate alla droga. "E' stata davvero dura", ha amm ...La cestista americana, star della Nba femminile, era stata arrestata all’aeroporto moscovita di Sheremetyevo a febbraio scorso e poi «scambiata» con un prigioniero russo negli Stati Uniti, il traffica ...