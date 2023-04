(Di sabato 29 aprile 2023) Ilsi sta muovendo per prendere il prossimo, James Milner. Il 37enne si libererà adal Liverpool in estate...

Però, la società non hanessun rinnovo di contratto per lui e valutano gli eventuali scenari di mercato. Come riporta The Athletic , il centrocampista è nel mirino dele potrebbe ...1 ore 21:55 FA Cup:& Hove Albion vs Manchester United (replica) SABATO 29 APRILE 2023 ore ... con il nostro staff di esperti del settorea rispondere alle eventuali problematiche. DAZN ...Il 'vero' sostituto del 'Mago' exsarà, a meno di colpi di scena, Mauricio Pochettino. ... A Londra, quindi, è tuttoper il ritorno di Pochettino - stavola sponda Chelsea - accostato ...

Brighton, pronto lo scippo a Klopp: in arrivo un parametro zero Calciomercato.com

De Zerbi è pronto all'assalto verso i nerazzurri. L'allenatore del Brighton vorrebbe portare in Inghilterra uno storico talento di Serie A.FA Cup, termina 0-0 la semifinale tra Brighton e Manchester United: calci di rigore decisivi, in finale ci vanno gli uomini di ten Hag ...