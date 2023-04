Brescia | Moschea con tetto in amianto | l' Arpa sequestra Il Comune Pd tace

... inerente a una sospetta rimozione di coperture in amianto dal tetto delladi via Bonardi , ... Una città con forti criticità ambientali comenecessita di questo tipo di controlli e l'...... inerente a una sospetta rimozione di coperture in amianto dal tetto delladi via Bonardi , ... Una città con forti criticità ambientali comenecessita di questo tipo di controlli e l'...

Brescia, Moschea con tetto in amianto: l'Arpa sequestra. Il Comune ... ilGiornale.it

Il sequestro è stato eseguito dopo la segnalazione di un cittadino: sono intervenuti Arpa di Brescia unitamente alla Polizia locale per gli accertamenti del caso ...Disposto il campionamento del materiale stoccato nel piazzale dell'edificio religioso in città, dopo la segnalazione di alcuni residenti, e che si sospetta possa contenere asbesto. Maione: «Una città ...