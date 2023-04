Botta di maltempo | cosa succede domenica 30 aprile e lunedì 1º maggio

...ieri sera in consiglio comunale con il presidio fuori da Palazzo Cernezzi prima e l'animatoe ... Le spiegazioni del sindaco di Como "Non sussistono i motivi "e cause di forza maggiore - ...Solo i legami più maturi e profondi saranno quelli che riusciranno ad emergere o a tenere. ... multato ARTICOLO SUCCESSIVO Policastro, ragazzi bloccati in taxi a causa delUltime notizie ...... avrà una durata di circa due settimane: in caso di imprevisti oi lavori saranno rinviati ... La sindaca: "Giovanni tieni, Riccione ti aspetta per una grande festa" Rimini: da mercoledì '...

Meteo: Prossima Settimana, in arrivo una Botta d'Acqua per l'Italia, l'aggiornamento ha rincarato la dose iLMeteo.it

Come preannunciato, nel weekend ci sarà una fase piuttosto perturbata ed instabile, tuttavia ancora oggi ci sono forti incertezze sulla quantità di precipitazioni che ci aspettano in questo lungo fine ...FOGGIA, 28/04/2023 - La prossima settimana partirà subito con una bella botta d'acqua per l'Italia, l'aggiornamento anzi ha addirittura ...