(Di sabato 29 aprile 2023) Dal cambio di fornitore ai contratti non richiesti: Arera e Antitrust hanno stilato un agile decalogo per i consumatori

...che riguarda la Tari e appunto riguarda in sintesi un aumento del 15% di carico sulledel ... "Non starò qui a cercare parole che non trovo per dirtivecchie con il vestito nuovo", da ...Tra i settori che hanno dato un apporto significativo allo stato di, quelli industriale e dei ... dopo una manovra economica per due terzi destinata al contenimento di inflazione e caroe ...Gettito sotto le attese ( - 8,2 miliardi), ma lepotrebbero andare ancora peggio se i ricorsi delle aziende andassero a buon fine. Gli errori di ...energetiche hanno bisogno di aiuti Pm e: ...

Bollette, 10 cose da sapere per difendersi dai call center aggressivi Il Sole 24 ORE

Martina Donini, da poco eletta all’unanimità presidente nazionale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori, una delle più ...A dare l’annuncio, ieri in Consiglio, è stato l’assessore Nobili, nell’illustrare variazione e bilancio consuntivo Nonostante il caroenergia ci saranno risorse dell’avanzo per servizi educativi (800mi ...