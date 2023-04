Biocarburanti | l’Europa sbaglia ma anche noi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 aprile 2023) Se quella degli e-fuel è un’idea balorda dei fenomeni che siedono a Bruxelles, non bisogna porre troppa fiducia nei bio-fuel e, in generale, nell’energia da materiale vegetale o, ancora più in generale, nell’energia dal sole (con eccezione dell’idroelettrico). Al pretenzioso e sofisticato termine di biomassa non corrisponde altro, sostanzialmente, che la legna da ardere, dalla quale proviene la maggior parte del contributo “solare” all’energia consumata nel mondo sottosviluppato. Che è tale proprio perché non ha accesso all’uso d’energia: quel poco che lì consumano la trovano disponibile bruciando gli alberi delle loro foreste. È energia solare perché è il sole che consente la fotosintesi che, a sua volta, fa crescere gli alberi. Questi crescono più lentamente di quanto non sono consumati nella combustione, circostanza che ha fatto sorgere il problema della deforestazione. I paesi ...