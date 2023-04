Binder vince la sprint race a Jerez | Bagnaia secondo

(Di sabato 29 aprile 2023)DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il sudadricano Bradsu Ktm ha vinto ladel Gran Premio di Spagna con il tempo di 18'07?755.un bravissimo Francesco ‘Peccò(Ducati), campione del mondo in carica, a 428 millesimi, terzo l'australiano Jack Miller (+0?680), sempre su Ktm. Quarto lo spagnolo Jorge Martin (Ducati) a 0?853. Quindi Miguel Oliveira (+1?683), sesto l'ottimo Dani Pedrosa (Ktm), settimo Maverick Vinales con l'Aprila, quindi Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Luca Marini a chiudere la top ten. Domani la gara sempre sul circuito di.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

