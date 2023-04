Bertinotti | l’armocromia e la personal shopper di Elly Schlein | «Le consiglio di fregarsene dei commenti»

Leggi su open.online

(Di sabato 29 aprile 2023) Faustoaccetta di parlare die armocromia «a patto che non si tiri fuori di nuovo il famoso golfino di cachemire». Ovvero quello per il quale l’ex presidente della Camera è stato preso in giro per anni, comeoggi. «Anche perché mia moglie lo aveva comprato al mercatino dell’usato», ci tiene a precisare nel colloquio con Lorenzo De Cicco pubblicato oggi da Repubblica. Poi dice che capisce la neosegretaria del Pd, visto che oggi «c’è grande attenzione alle forme di comunicazione estetica». E sostiene che dirlo, come ha fatto lei nell’intervista a Vogue, «non è stato un errore di comunicazione. «Di uno dei leader più austeri della politica italiana, Palmiro Togliatti, si ricorda l’invito ai parlamentari comunisti ad indossare l’abito blu per andare alla Camera. ...