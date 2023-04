Bergamosay | imparare il dialetto divertendosi ai tempi dei social

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 aprile 2023) Da qualche anno a questa parte tifare Atalanta, farsi un giro alla Maresana o banalmente mangiare casoncelli non basta più per definirsi “Bergamaschi DOC”, e ricondividere un post dipuò davvero farci sentire più legati alla nostra città e alle nostre tradizioni. Come la maggior parte dei dialetti, anche il bergamasco è in via d’estinzione soprattutto tra le nuove generazioni, e per questo motivo urge una soluzione per tutelarlo e allo stesso tenerlo vivo tra i giovani. O meglio urgeva. Nel 2019 Alberto e Stefano Cornali, due fratelli di Dalmine, hanno avuto la semplice ma allo stesso tempo brillante idea di portare le espressioni, modi dire e frasi delbergamasco su Instagram, uno deipiù utilizzati dai giovani, creando la loro pagine: “Prima di noi esisteva già una pagina dedicata al ...