Benevento | si avvia verso la conclusione la Peregrinatio della Madonna delle Grazie

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo aver visitato i paesi dell’Arcidiocesi diin occasione del III Centenario della sua Incoronazione, nella serata di oggi, sabato 29 aprile 2023, la statua dellarientrerà nella città di, accolta alle ore 21.30 davanti alla Basilica di San Bartolomeo lungo Corso Garibaldi. Seguirà la processionela Cattedrale di, dove alle ore 23.00 inizierà la Veglia vocazionale, in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, animata dalla Pastorale giovanile diocesana. Domenica 30 aprile la statua rimarrà presso la Cattedrale, dove saranno celebrate le Messe alle ore 7.30, 9.00, 11.00, 12.00 e 19.00. Alle ore 20.00 ci sarà la prima esecuzione assoluta della Messa in Fa Maggiore ...

