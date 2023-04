Benevento | cavalli a spasso in pieno centro VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto? A trotto o a galoppo conta poco. Isono due e vagano per ilcittadino dicercando la retta via. Uno bianco e l’altro marrone, uno di fianco all’altro alla ricerca della strada perduta. Naturalmente, la comparsa dei due equini ha attirato l’attenzione dei passanti tra via Mustilli e via Nicola Sala, in pratica alla rotonda dell’Università. Traffico rallentato e tante foto eper un evento un pò bizzarro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.