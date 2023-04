Benessere olistico | il nuovo mantra del beauty | “bellezza = cura di sé”

(Di sabato 29 aprile 2023) Sarà che viviamo in costante stato di ansia ambientale ma ormai un fatto è certo: la nuova tendenza – soprattutto dopo il periodo di pandemia – boccia l’immagine vuota die giovinezza ad ogni costo e promuove a pieni voti un concetto che vede il nostro aspetto esteriore come conseguenza del nostro. Quindi, lo stare bene è la chiave per essere, sentirsi e, di conseguenza, venir percepiti come “belli”; non il contrario. Lo ha capito al volo laindustry che non ha perso tempo e, anzi sta rispondendo prontamente a questomercato che, dagli anni 60 ad oggi, ha finalmente raggiunto dimensioni tali da giustificare il cambio di rotta. Il: l’approccio che sta rivoluzionando l’industria della ...

GALLIPOLI (Lecce) - Domenica 14 maggio, per la prima volta in 14 edizioni, parte dal Parco Gondar di Gallipoli il Cosmic Vegan Fest, il festivale veg sulumano e planetario più seguito d'Italia. Per questo primo appuntamento previsti conferenze, seminari, concerti, cibo etnico e mercatino cruelty free, sulle tematiche della ...Può servire a gestire lo stress e l'ansia e migliorare il nostro senso generale di', ... nel 2020 ho creato il mio Spazioonline, Spazio, SaYoGa Holistic & Wellbeing Space , ...Spesso si intraprendono diete per il proprio fisico senza pensare al peso della mente, mentre tutto è collegato in un percorso di. Cosa si è portato a casa dalla serata, molta ...

Il benessere olistico rimodula i codici della “beauty industry” - Lifestyle Agenzia ANSA

GALLIPOLI (Lecce) - Domenica 14 maggio, per la prima volta in 14 edizioni, parte dal Parco Gondar di Gallipoli il Cosmic Vegan Fest, il festival olistico e ...La J-Beauty, ovvero la skincare giapponese, ha una matrice prettamente olistica e dunque non include solo formulazioni funzionali, ma si assicura che ogni dettaglio del prodotto, dalla texture alla fr ...