Bene il Pil | ora serve la riforma fiscale L’analisi di Nicola Rossi

Leggi su formiche

(Di sabato 29 aprile 2023) Oltre ogni più rosea aspettativa. Il Pil italiano supera, secondo le stime di Eurostat, quello di Francia e Germania attestandosi al secondo posto nell’Eurozona in termini di percentuale di crescita. Non solo. Anche da Istat arrivano segnali incoraggianti: +0,5% rispetto al trimestre precedente e +1,8% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno. Senz’altro una prospettiva che corrobora la linea assunta dal governo guidato da Giorgia Meloni e smentisce su tutta la linea le previsioni catastrofiche ventilate da alcuni detrattori. Ora, bisognerà fare in modo di rendere questa crescita strutturale, cercando di prevedere le dinamiche del mercato. Per capire quali saranno le direttici da seguire, Formiche.Net ha parlato con, economista e grande esperto di fisco e dintorni, già al vertice dell’Istituto Bruno Leoni. Professor ...