Ben venga chi guadagna così L' armocromista? Sparata-Fornero in difesa della Schlein

(Di sabato 29 aprile 2023) Si discutepersonal shopper di Ellya In Onda. Tra gli ospiti Elsa. L'ex ministro, nella puntata di sabato 29 aprile su La7, difende a spada tratta la leader del Pd. Di più, vira il discorso sull'. "Ben- spiega - che ci siano nuove posizioni e che ci siano persone che, magari divertendosi, sino da viveree anche bene". In effetti la consulente d'immaginesegretaria del Pd prende ben 300 euro l'ora. Non due spiccioli, insomma. Dello stesso parere Achille Occhetto. L'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano ha ricordato il suo scontro in tv con Silvio Berlusconi e la sua sconfitta alle elezioni. Da qui la battuta: "Se non avessi messo quella giacca marrone, il leader di Forza ...

... con gli animalisti di nuovo sul piede di guerra per impedire che l'animaleucciso. Il problema però, spiega Fugatti, non è tanto questo abbattimento di per sé ma il fenomenopiù ampio dell'...... senza invidie, senza individualismi, perché siamo convinti che il bene di una comunità... da operatori del settore, siamoconsapevoli, ed altrettanto felici, che altri centri del territorio ...Se si può aiutare anche così,". Domani, dunque, se tutto andrà come spera don Accardo e i tanti tifosi di fede azzurra, il mister Spalletti sarà "santo subito", e questa volta non per un ...