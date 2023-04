Belluno | il padre 80enne muore durante un litigio in famiglia Il figlio scompare | ritrovato il cadavere qualche giorno dopo

(Di sabato 29 aprile 2023) Unfamiliare finito in tragedia: nel Bellunese, un 50enne si sarebbe tolto la vita in seguito alla morte del, avvenuta per un malore subitouna discussione avuta con lo stesso. A riportare la vicenda è il Corriere del Veneto: all’origine di tutto un diverbio molto acceso tra, avvenuto martedì, in un’abitazione del piccolo centro di Fonzaso. Il pensionatol’alterco, ha accusato un malore improvviso, forse in seguito all’alterazione, e si è accasciato esanime proprio davanti agli occhi delcheorala tragedia è uscito da casa senza farvi più ritorno per due giorni, allarmando la ...

Un doppio lutto funesta la piccola comunità di Fonzaso , comune in provincia di, a ovest di Feltre: un anziano muore durante una lite domestica . Il figlio assiste al malore dele scappa di casa scomparendo per due giorni. Poi trovano morto anche lui . Un'ipotesi è ...Tragedia doppia a Fonzaso, in provincia di. Un uomo di 50 anni si è suicidato dopo il decesso del. Il papà , un 80enne, è morto dopo di infarto dopo un litigio proprio con il figlio . In seguito alla morte del genitore, l'uomo è ...È il giorno in cui il, un uomo molto conosciuto in paese, si sente male. Un infarto improvviso, che sembra lo abbia colpito al culmine di una discussione con il figlio. Il 50enne avrebbe visto ...

Belluno, padre muore in casa dopo una lite: il figlio trovato senza vita in un dirupo Corriere della Sera

Un 50enne si sarebbe tolto la vita in seguito alla morte del padre 80enne, avvenuta per un malore subito dopo una discussione avuta con lo stesso figlio ...Tragedia doppia a Fonzaso, in provincia di Belluno. Un uomo di 50 anni si è suicidato dopo il decesso del padre. Il papà, un 80enne, è morto dopo di infarto dopo un ...