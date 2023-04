Bee Bee Sea + Tucci – 21 4 2023 – Z? Centro Culture Contemporanee Catania

Leggi su atomheartmagazine

(Di sabato 29 aprile 2023) Terzo e ultimo appuntamento della rassegna Disclosure (una collaborazione nata tra KVA – Keep Vinyl Alive e Doremillaro) che ha visto già sul palco di Z? i Materazi Future Club e gli Holiday INN. Per quest’ultimo round ci saranno sul palco i Bee Bee Sea, rodata garage punk/rock band che proviene dalla Provincia di Mantova e che si è fatta notare nei numerosi tour in Italia, Europa e Stati Uniti. L’ultimo album è arrivato alle orecchie di Iggy Pop e lo stesso, apprezzandone il lavoro, lo ha fatto passare parecchie volte nel suo programma sulla BBC e, ciliegina sulla torta, un loro brano “The garage one” è comparso nella colonna sonora nella fortunata serie tv Shameless. Insomma, tre band che ti fanno riflettere e fare i conti con la dura realtà musicale italiana e trarne giovamento sotto molti puti di vista, uno per tutti la forza dei contenuti! Ma prima di parlare e goderci ...