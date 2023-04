Bebe Vio disperata dopo il furto della sua borsa | “Riportatemi la tesi di laurea”

(Di sabato 29 aprile 2023) Un appello via social per riavere almeno la suadi. Brutta disavventura per la campionessa di scherma paralimpicaVio, che ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per chiedere al ladro che le ha rubato ladi farle avere almeno la. “Questa è la facciadi una persona a cui hanno rubato lal’altro giorno, fra l’altro ero appena tornata dal funerale di mio nonno ed è stato bello finire la giornata così…Non me ne frega nulla di quello che c’è dentro, nemmeno dei miei occhiali da vista anche se ora ho gli occhi gonfi perché da due giorni non vedo nulla, potete tenervi tutto, i soldi, quello che c’è dentro ma c’era il mio computer, con la miascritta e finita che devo consegnare. Ci sono anche gli ...

Rubata la borsa con la tesi di Bebe Vio | L'appello: "Tenetela ma fatemi laureare" TGCOM

