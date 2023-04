Bebe Vio disperata dopo il furto della borsa | “Tenetevi tutto | ma ridatemi la tesi di laurea” | VIDEO

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Giovedì 27 aprile 2023 la campionessa mondiale di fiorelloVio è stata derubata in un ristorante di via Cremona, a Roma.che ha generato tanta rabbia sopratper un file contenuto nel pc che era nella. Nelle scorse ore l’atleta ha lanciato un appello su Instagram in cui ha chiesto al ladro (o ladri) di riavere indietro solo il suo pc o un file denominato “Jcu” che sta per John Cabot University. Quel file altro non è se non la suadinel corso Comunicazione e relazioni internazionali sulla storia e la disabilità. La Vio avrebbe dovuto consegnare lavenerdì mattina, l’università le ha concesso una settimana di tempo per riscriverla ma la campionessa spera di riavere indietro il file. E per questo ha lanciato anche un appello via ...