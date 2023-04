Bebe Vio derubata L' appello al ladro | Ridammi la tesi di laurea

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI -via social diVio, alla quale due giorni fa, in ristorante di Roma, hanno rubato una borsa con un pc che conteneva ladi. "Buongiorno a tutti - è stato l'esordio della schermitrice azzurra - questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l'altro giorno. Tra l'altro grazie a tutti perché ero appena tornata dal funerale di mio nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con un furto... Ma non me ne frega niente della borsa, né di tutto ciò che c'è dentro". Visualizza questo post su Instagram ...

AGI - Appello via social di, alla quale due giorni fa, in ristorante di Roma, hanno rubato una borsa con un pc che conteneva la tesi di laurea. 'Buongiorno a tutti - è stato l'esordio della schermitrice azzurra - ...Dopo aver subito il furto della sua borsa in un ristorante di Roma, la campionessa paralimpicaha rivolto un videoappello ai ladri: "Dentro avevo il mio computer con i file della tesi di laurea che devo consegnare a giorni. Vi prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma ...Rubata la borsa con il Pc di, dentro c'era anche la sua tesi a pochi giorni dalla consegna: l'appello ...

Rubata la borsa con la tesi di Bebe Vio | L'appello: "Tenetela ma fatemi laureare" TGCOM

Alla campionessa paralimpica, Bebe Vio, in un giorno già triste si suo, per perdita del suo amato nonno, sarebbe stata rubata la borsa con all'interno il pc che conteneva la sua tesi di laurea. Lo ha ...«Se tu sei il ladro e stai guardando, ti prego, mi puoi inviare la cartella con gli appunti e la tesi Tieniti tutto, ma ti prego ridammi queste cose perché sono in crisi nera e io mi devo laureare. T ...