Bebe Vio derubata | l’appello ai ladri | “Tenetevi tutto ma ridatemi la tesi | devo laurearmi”

(Di sabato 29 aprile 2023) La campionessa paralimpica di fioretto,Vio, è statagiovedì sera nel quartiere Parioli a Roma. La 26enne ha lanciato un appello aisui social: “Questa è la faccia disperata di una persona a cui hanno rubato la borsa l’altro giorno – esordisce l’azzurra -. Tra l’altro grazie a tutti perché ero appena tornata dal funerale di mio nonno, quindi è stato molto piacevole finire la giornata con un furto. Ma non me ne frega niente della borsa, né diciò che c’è dentro. Potete tenervi. Ma per favore, dentro la borsa c’era il computer con la mia. Scritta e finita in un file che si chiama ‘JCU’. E ioconsegnare la. Non solo, dentro ci sono anche tutti gli appunti di un’altra classe. Se tu sei il ladro, ti prego mi ...

Bebe Vio disperata dopo il furto della borsa: «Tenetevi tutto, ma ridatemi la tesi di laurea, devo consegnarla

