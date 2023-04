Bebe Vio | appello social dopo il furto | “Ridatemi la tesi | mi devo laureare”

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 29 aprile 2023) “L'altro ieri sera mi è stata rubata la borsa in un ristorante di Roma. Non mi importa granché di tutto quello che è stato rubato. Dentro, però, avevo il mio computer con i file delladi laurea checonsegnare a giorni”. Inizia così l’diVio, che in un video postato su Instagram ha chiesto “aiuto” ai ladri. “A te, che ora hai il computer, ti prego di farmelo riavere o almeno di inviarmi in forma anonima i file con la mia. Trovi tutto sul desktop del computer. Nonostante tutto, te ne sarei immensamente grata”, ha scritto l’olimpionica di scherma paralimpica, nella descrizione che accompagna la breve clip.