Beautiful | anticipazioni 30 aprile - 5 maggio 2023 | Ridge torna con Taylor?

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 29 aprile 2023) Il matrimonio die Brooke giungerà al capolinea a. Forrester, infatti, negli episodi della soap americana in onda dal 30al 5(sabato 6non andrà in onda per via dell'incoronazione di Re Carlo d'Inghilterra), trascorrerà la notte cone deciderà di mettere fine alla sua lunga relazione coniugale con la Logan. Nel frattempo, Thomas e Steffy discuteranno con Liam e Hope e Sheila gioirà per il suo successo. Tramedal 30al 5si baciano Sheila parlerà con Deacon e gli chiederà chiarimenti in merito alla lite avuta con. Nel frattempo, Hope e Liam, come si evince dalle trame ...