Beach volley | World Tour 2023 Uberlandia amara per gli azzurri | fuori agli ottavi Nicolai Cottafava

(Di sabato 29 aprile 2023) Si chiude senza sorrisi per l’Italia dell’ultimo appuntamento del primo slot di tornei dell’anno, l’Elite 16 diin Brasile. L’Italia salutadi finale con l’uscita di scena diche confermano di attraversare un periodo non particolarmente brillante, chiudendo il torneo al nono posto e con quattro sconfitte e una sola vittoria. Glisono usciti di scena perdendo 2-0 contro i tedeschi Ehlers/Wickler neglidi finale: primo set combattutissimo con le due coppie sempre molto vicine e la soluzione ai vantaggi che premia al quarto tentativo la coppia tedesca con il punteggio di 24-22. Nel secondo set, invece, l’equilibrio si spezza nella parte centrale con la coppia tedesca ...

Dopo l'ennesimo titolo italiano giovanile conquistato la scorsa estate, la 4 Veleacademy di Pescara alza il sipario sulla stagione 2023. Tante le novità illustrate dall' head coach,

Riparte la 4 Vele Beach Volley Academy, e lo fa con un open day in programma il 1° maggio alla presenza del campione Franco Bertoli. Il leggendario " Mano di pietra " sarà il mental coach degli atleti ...