Beach volley | World Tour 2023 Nicolai Cottafava contro Ehlers Wickler agli ottavi Ranghieri Carambula rinunciano all’ultimo match

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Una sola coppia azzurra neglidi finale dell’Elite 16 maschile di Uberlandia che, finora, non ha riservato grosse soddisfazioni all’Italia del. Nella notte italiana, viste le pressochè nulle possibilità di qualificazione al turno successivo, hanno preferito non scendere in campo con gli olandesi Immers/Van de Velde e dunque hanno chiuso al quarto posto il girone, piazzandosi al 13mo posto dopo gli ultimi eccellenti risultati negli Elite 16: terzo posto di Torquay, terzo a Doha e quinto a Tepic. Per entrare nei quarti di finale, invece, giocheranno alle 16che affronteranno alle 16 ora italiana la coppia tedesca, reduce dal terzo gradino del podio a Tepic in ...