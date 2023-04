Bayern Monaco vs Hertha Berlino – probabili formazioni

(Di sabato 29 aprile 2023) Ilcercherà di riprendersi dalla sconfitta contro il Mainz 05 dello scorso weekend quando domenica 30 aprile ospiterà l’in Bundesliga. Gli ospiti, invece, arrivano allo scontro diretto in fondo alla classifica e cercano disperatamente di evitare di tornare in serie B per la prima volta in un decennio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIl, ovviamente, ha vinto il titolo della Bundesliga in ogni stagione da quando i suoi prossimi avversari hanno ...

Commenta per primo Settimana turbolenta per il: gli agenti della polizia criminale federale hanno perquisito la sede del club bavarese . A riferilo è la Bild , spiegando che la motivazione dell'operazione risiede nel sospetto di ...Momento difficile per il. Questa volta non per i risultati calcistici, ma per ciò che accade fuori dal rettangolo di gioco. Secondo la Bild , infatti, la polizia bavarese avrebbe perquisito la sede del club e ...Forti le voci sull'interesse di squadre di Premier, ma anche die PSG. Proprio di questo ha scritto il Mundo Deportivo, riportando però anche la risposta dell'entourage dell'attaccante ...

Sospetto riciclaggio, perquisizioni nella sede del Bayern Monaco Calcio e Finanza

Settimana turbolenta per il Bayern Monaco: gli agenti della polizia criminale federale hanno perquisito la sede del club bavarese. A riferilo è la Bild, spiegando che la motivazione dell'operazione ri ...Momento delicato per il Bayern Monaco Il Bayern Monaco sta attraversando un periodo difficile sia in campo che fuori. La squadra è stata recentemente eliminata dalla Champions League e dalla Coppa di ...