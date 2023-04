Bayern Monaco | Tuchel | “Hertha imprevedibile Dobbiamo stringere i denti”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) “E’ più la costanza che ci manca. Ciò richiede non solo la volontà, ma anche una certa freschezza ed energia”. Con queste parole il tecnico del, Thomas, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Berlino. “Faremo tutto il possibile per mostrare una reazione. Non è ancora troppo tardi – ha aggiunto -. L’con il cambio di allenatore. Ecco perché abbiamo un motivo in più per concentrarci completamente su noi stessi. La situazione è chiarissima.”. SportFace.