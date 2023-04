Bayern Monaco | Tuchel | «Faremo tutto il possibile per mostrare una reazione»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Thomas, allenatore del, ha parlato in vista del match contro l’Hertha Berlino. Ecco le sue dichiarazioni Thomas, allenatore del, ha parlato in vista del match contro l’Hertha Berlino. PAROLE – «E’ più la costanza che ci manca. Ciò richiede non solo la volontà, ma anche una certa freschezza ed energia.ilperuna. Non è ancora troppo tardi. L’Hertha è imprevedibile con il cambio di allenatore. Ecco perché abbiamo un motivo in più per concentrarci completamente su noi stessi. La situazione è chiarissima. Dobbiamo stringere i denti».