Bayern Monaco | perquisiti uffici del presidente onorario Hoeness Nel mirino legami con Usmanov

(Di sabato 29 aprile 2023) Continua anche fuori dal campo il momento difficile del, alle prese con le difficoltà del cambio tecnico dopo l’arrivo di Tuchel al posto di Nagelsmann. In questi giorni infatti alcunidel club bavarese sono statidalle forze dell’ordine, nell’ambito di un’inchiesta che vede indagato per riciclaggio l’oligarca russo Alisher. Quest’ultimo infatti è in ottimi rapporti con ildel, Uli: i due si sono conosciuti sul lago Tegernsee, dovesi era trasferito prima di doversene andare in seguito al congelamento dei suoi beni dopo l’attacco russo all’Ucraina. Le forze di polizia cercano prove dell’avvenuto riciclaggio di denaro, con ...

