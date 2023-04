Bayern Monaco nel caos | perquisita la sede del club per riciclaggio

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 29 aprile 2023) Stagione con tante scosse per il, con un’ultima notizia che riguarda questioni extrasportive che manda ilsotto i riflettori. Come riportato dal quotidiano Bild , martedì scorso è avvenuta una perquisizione della polizia presso ladelnell’ambito di un’indagine su un possibile processo didi denaro da parte dell’oligarca russo, di origini uzbeke, Alisher Usmanov. Il legame che Usmanov ha con ilè che il presidente onorario dell’ente bavarese, Uli Hoeness, ha mantenuto uno stretto rapporto con Usmanov a tal punto che il leader tedesco gli ha regalato diversi biglietti VIP per le partite delin Champions League. Gli investigatori hanno cercato prove didi denaro da ...