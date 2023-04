Batman | Europa torna sugli scaffali in volume unico

Leggi su lopinionista

(Di sabato 29 aprile 2023) Il viaggio del Cavaliere Oscuro per l’si rinnova con una cover esclusiva Panini Comics firmata da Jim Lee, Giuseppe Camuncoli e Alex Sinclair in anteprima al COMICON di Napoli Maggio è il mese in cui l’iconica saga e con una nuova cover d’eccezione generata in esclusiva per Panini Comics da Jim Lee su layout di Giuseppe Camuncoli e con i colori di Alex Sinclair. Ilviene presentato in anteprima al Comicon – International Pop Culture Festival di Napoli (di scena dal 28 aprile al 1 maggio) e sarà poi disponibile a partire dal 4 maggio in fumetteria e su Panini.it. La storia diracconta il viaggio del Cavaliere Oscuro attraverso il vecchio continente, in cerca di una cura che lo salvi dal virus mortale con cui un misterioso nemico lo ha infettato. Anche Joker, il suo più grande avversario, è ...