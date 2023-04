Basket | sorteggio Mondiali 2023 | l’Italia pesca Repubblica Dominicana | Filippine e Angola nel gruppo A

(Di sabato 29 aprile 2023) Urna benevola peraidi, che verranno ospitati per la prima volta da tre Nazioni diverse (, Giappone ed Indonesia). Al termine delodierno svoltosi presso l’Araneta Coliseum di Manila () gli Azzurri trovanoednel girone A, e giocheranno questa prima fase proprio nell’impianto dove oggi le Nazionali qualificate alla rassegna iridata hanno conosciuto gli avversari degli otto gironi. Gli uomini di Gianmarco Pozzecco evitano così lo spauracchio Stati Uniti – inseriti nelC insieme alla Grecia di Giannis Antetokoumpo – e la temibile Australia. I Campioni in carica della Spagna si ...

nuova offerta dedicata al multisport che include tutto ilitaliano e il meglio del... GLI ALTRI EVENTI IN ONDA SU ELEVEN SPORTS ITALIA SABATO 29 APRILE 2023 ore 14:00Mondiale ...Il regolamento deldei Mondiali di2023 , con tutte le informazioni sulle fasce e sulle possibili avversarie dell'Italia. Dopo una buona campagna negli ultimi Europei, conclusisi ai quarti in maniera ...

Sono stati sorteggiati i giorni della Coppa del Mondo FIBA 2023 con gli azzurri che giocheranno a Manila, evitato lo spauracchio USA.Urna benevola per l’Italia ai Mondiali 2023 di basket, che verranno ospitati per la prima volta da tre Nazioni diverse (Filippine, Giappone ed Indonesia). Al termine del sorteggio odierno svoltosi ...