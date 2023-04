Basket | Serie A1 femminile 2022 2023 | Schio conquista gara-1 della finale scudetto | Virtus Bologna ko

(Leonardo Balletta) Napoli: Stewart 29, Howard 20, Michineau 16 Pesaro: Abdur - Rahkman 17, Cheatam 17, Delfino 13 Leggi i commentiItaliano: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 29 aprile ...Al "PalaEnergica Paolo Ferraris" di Casale, nell'anticipo della 5.a giornata del Girone Salvezza diA2, la Novipiù Monferratoè in vantaggio 42 - 40 sulla Staff Mantova dopo che aveva chiuso il primo quarto in testa 27 - 15. Nella seconda frazione i virgiliani hanno ricucito lo ......30 PSV - Ajax 3 - 0 16:45 Feyenoord - FC Utrecht 3 - 1 20:00 AZ - RKC Waalwijk 3 - 0 CALCIO -B 16:15 Pisa - Bari 1 - 2 16:15 Ternana - Venezia 1 - 4- LEGAA 15:00 Napoli - ...

Nella sfida valida come gara-1 della finale scudetto della Serie A1 femminile 2022/2023 di basket, Schio ha battuto la Virtus Bologna con il punteggio di 86-84. Dopo essersi date battaglia tutta la ...Importante successo per la Gevi Napoli Basket che supera al PalaBarbuto la Carpegna Prosciutto Pesaro per 98 a 87, nella gara valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie ...