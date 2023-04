Basket | Serie A 2023 | il Napoli batte Pesaro e infiamma la lotta salvezza

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Successo importantissimo dinell’anticipo della 29ma giornata dellaA 2022-di. Al Palabarbuto i ragazzi di Cesare Pancotto trovano l’accelerazione giusta nel finale e battonoper 98-87. Fondamentali per la squadra di casa i 29 punti di uno scatenato Elijah Stewart, i 20 di Jordan Howard e i 16 di David Michineau, mentre alla compagine marchigiana non bastano i 17 a testa di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman e Kwan Cheatham (autore anche di 12 rimbalzi) per evitare la sconfitta. Grazie a questo successosale a quota 22 punti ed esce dunque momentaneamente dalla zona retrocessione, in attesa dei match di domani. Dall’altra parte invece la sconfitta costa cara a, che scala in nona posizione e vede allontanarsi la qualificazione ai ...