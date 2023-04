Basket | Mondiali 2023 Pozzecco | “Sorteggio? Siamo soddisfatti | vogliamo creare entusiasmo”

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Il ct dell’Ital, Gianmarco, ha commentato a caldo ildei gironi deiche andranno in scena nelle Filippine tra agosto e settembre. Gli Azzurri sono stati inseriti nel girone A con Filippine, Angola e Repubblica Dominicana: “del, anche per motivi logistici visto che potremo rimanere a Manila per tutto il torneo – spiega– Non dobbiamo sottovalutare nessuno, le Filippine giocano in casa e la Repubblica Dominicana ha eliminato l’Argentina. Il viaggio verso Manila è già iniziato.” Il commissario tecnico azzurro, per quanto riguarda gli obiettivi, dice la sua: “crescere eancora piùnella ...