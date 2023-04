Basker | Serie A1 2022 2023 | Howard trascina Napoli | finisce 98-87 contro Pesaro

Leggi su sportface

(Di sabato 29 aprile 2023) Fondamentale successo della GeviBasket, che al Pala Barbuto supera la Carpegna Prosciutto98-87 nella ventinovesima giornata dellaA1di basket. In ottica salvezza arrivano due punti fondamentali per la squadra campana, che sale a 22 superando momentaneamente Varese, Reggiana e Trieste tutte in un colpo sole. La sconfitta è invece pesante per la formazione di Repesa nella sua corsa per un posto ai playoff.ha potuto contare sull’ottima prestazione del terzetto composto da Jordan, David Mochineau e JaCorey Williams, tutti in doppia cifra. RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON TABELLONE E ACCOPPIAMENTI PLAYOFF REGOLAMENTO CAMPIONATO PROGRAMMA E TV 29^ GIORNATA LA PARTITA – Il match è in equilibrio sin dalle prime azioni, ...