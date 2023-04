Bari | attivisti di Fridays for future “creano” una pista ciclabile umana | “Subito il limite in città di 30 km h”

(Di sabato 29 aprile 2023) “30”. Con questo slogan quasi 200da tutta Italia diforhanno dato vita a unasul lungomare di, a poca distanza dai padiglioni della Regione Puglia, dove, da venerdì 27 aprile, si sta tenendo l’Assemblea nazionale del movimento. Il flashmob chiede spazi pubblici condivisi dove le persone possano spostarsi in modo sicuro e sostenibile. “Siamo abituati a vedere tutte le strade dedicate alle macchine, con solo delle piccole strisce per le biciclette – spiega Marco Modugno, portavoce nazionale diforItalia e attivista barese – Non è solo una questione di ciclabilità, ma di cultura e di come interpretiamo il nostro vivere ...

È in corso a. Più di 200da tutta Italia in un luogo solo per arrestare la crisi climatica È in corso a(si concluderà domani) l'assemblea nazionale di Fridays for future Italia . Più di 200 ...Il ragù della domenica aal sapore di braciole prodotte con carne 'non tradizionale', ovvero, come la chiamano i suoi ... 'Lo scorso 5 aprile - fanno notare gli- due agenzie specializzate ......Terra e in attesa della Festa della Liberazione Premiato ritorno Parte sabato dal Teatro Team...nel mondo Sabato è la Giornata della Terra . Nell'occasione, arriva al cinema - solo fino ...

"Arte e legalità e scuole": il 3 maggio a Bari cortometraggi studenti ... ANCI

È in corso a Bari. Più di 200 attivisti da tutta Italia in un luogo solo per arrestare la crisi climatica È in corso a Bari (si concluderà domani) l’assemblea […] ...Si terrà da oggi fino al 30 aprile, presso il padiglione della Regione Puglia alla Fiera del Levante, grazie alla spinta organizzativa voluta dall’assessorato all’ambiente. “Abbiamo deciso, in sinergi ...