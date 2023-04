Barella verso la titolarità in Inter-Lazio! Dumfries no | cambio ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023)viaggialaper la sfida di San Siro trae Lazio. Dopo la rifinitura arrivano aggiornamenti da Appiano Gentile.invece potrebbe partire dalla panchina CAMBI ? Sarà un’con qualcherispetto alla vittoria in Coppa Italia sulla Juventus. Come riferisce Matteo Barzaghi da Appiano Gentile per Sky Sport, contro la Lazio, Inzaghi può far rifiatare Denzel, al suo posto Darmian avanzerà il proprio raggio di posizione con D’Ambrosio a giocare da braccetto di destra., invece, è favorito su Gagliardini. Calhanoglula panchina. In mezzo titolari Brozovic e Mkhitaryan.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...