Barazzutti | Lo stop ai giudici di linea è un bene per il tennis

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - Se nel 1977 l'ultima parola sul segno della palla l'avesse avuta l'occhio di falco, forse Corradoavrebbe potuto vincere la semifinale contro Jimmy Connors agli Us Open di Forest Hills, puntando al titolo Slam. Così come, tre anni dopo, la finale di Coppa Davis persa dall'Italia contro la Cecoslovacchia (giocata fuori casa e passata alla storia come “la sagra del furto”) sarebbe andata diversamente se al posto deidilocali ci fosse stato l'arbitro tecnologico., oggi 70 anni, ex campione, ex capitano di Coppa Davis, all'Agi chiarisce di essere “favorevole, aiuterà i campioni a giocare meglio”, alla decisione, appena presa dall'Atp, di abolire nel 2025 idi, sostituendoli con l' Electronic Line Calling Live (ELC) live, tecnologia ...

... inizialmente molto preoccupato (così come il suo team in cui è tornato anche Corrado) ... Primo set " Partenza sprint per Fognini, poi un pit -e la chiusura Per la sesta volta in ...... inizialmente molto preoccupato (così come il suo team in cui è tornato anche Corrado) ... Primo set " Partenza sprint per Fognini, poi un pit -e la chiusura Per la sesta volta in ...

Tennis, Barazzutti: "Sinner, già a Montecarlo qualcosa non andava. Musetti ci farà divertire perché..." OA Sport

L'ex campione ed ex capitano di Coppa Davis, all’Agi chiarisce di essere “favorevole, aiuterà i campioni a giocare meglio”, alla decisione, appena presa dall’Atp, di abolire nel 2025 i giudici di line ...Un parere interessato. Siamo entrati nella stagione della terra rossa, parlando del massimo circuito internazionale del tennis. Il Masters1000 di Montecarlo è già alle spalle e in casa Italia si può s ...