Bambino nasce con due peni | ma senza ano | il caso rarissimo di diphallia

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) Unè nato con due, entrambi funzionanti, maano. Ilmedico (le probabilità dire con questa condizione sono una su sei milioni), noto come, è stato riportato sull’International Journal of Surgery Case Reports. Ilcon dueè nato in Pakistan. Secondo i medici, i duesono “di forma normale”, anche se uno è più grande dell’altro di un centimetro. Il piccolo, riferiscono i chirurghi che hanno seguito ila Islamabad, è anche in grado di urinare da entrambi gli orifizi. Al momento, i medici hanno ritenuto di lasciare alentrambi i membri, tuttavia hanno dovuto praticare un’apertura tramite una colonscopia in modo ...