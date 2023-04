B Day | si gioca la 35a giornata

Leggi su seriea24

(Di sabato 29 aprile 2023) Ultime quattro gare per il campionato di Serie BKT, ormai giunto alle battute finali. Il Frosinone in vetta alla classifica spera di poter già festeggiare lunedì, anche se la promozione nella massima serie dipende da altri risultati. Vicino al traguardo anche il Genoa secondo. Più staccato il Bari che spera però in una clamorosa rimonta. Giochi comunque aperti. La 35esimasi aprirà domani con un doppio anticipo alle 16.15. Il Cagliari, al sesto posto, non vince da quattro partite e proverà ad interrompere questa striscia in casa contro una Ternana che non ha ancora definitivamente spento le sue speranze di play-off. Scontro diretto per la salvezza, invece, tra Spal e Perugia, rispettivamente al penultimo e quartultimo posto. Una sconfitta, per entrambe le squadre, complicherebbe la corsa al mantenimento della categoria. Lunedì alle 12.30 lunch match al ...