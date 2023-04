Azione | Richetti | ' nessuna apertura Calenda a centrodestra' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Ogni volta chedice qualcosa ormai c'è un'interpretazione ossessiva di tutto quello che dice. Cito le sue parole testuali: a livello locale valutiamo alleanze rispetto alla credibilità dei candidati . Per questo abbiamo sostenuto Sala, abbiamo sostenuto Bonaccini. Se c'è un candidato credibile del Pd ci siamo, se c'è un candidato moderato credibile ci siamo. E ' la linea che abbiamo sempre tenuto e non ci siamo spostati di un millimetro". Matteo, capogruppo di Azione-Iv alla Camera, risponde così all'Adnkronos sulle parole di Carlosuonate come un'al, a cui è seguita una smentita dall'ufficio stampa di Azione. Onorevole, non c'èal ...