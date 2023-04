Auronzo di Cadore | lupo sbrana un cervo nel giardino di un hotel e poi si allontana per le vie del centro | il video dell’aggressione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Ha iniziato la sua giornatando un, per poirsi e andare a zonzo per il: il protagonista della vicenda è un, che qualche giorno fa, intorno alle 7:30 del mattino, è stato visto circolare liberamente nella cittadina didi, in Veneto. L’animale si è introdotto neldell’Excelsior tra via Venezia e via Unione, e lì si è avventato sul. Quindi si è ritirato alla volta dei boschi vicini, ma il suo passaggio “inaspettato” per le vie del comune è stato ripreso dae foto, diventate ben presto virali sul web. Nelle settimane scorse in zona c’era stata la segnalazione di un altro avvistamento di lupi: questa volta si era trattato di un ...