Commenta per primo L'è intenzionato a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Il club diè molto attivo sul mercato, come testimoniano le ultime indiscrezioni su Milos Kerkez dell'AZ ...20 gol e 3 assist con la squadra di Rotterdam quest'anno per Gimenez, su cui hanno messo gli occhi anchee Milan. La mossa in anticipo del club biancoceleste però può risultare ...Commenta per primo L'vuole rafforzare la squadra con l'obiettivo di offrire più varianti a Diego Pablo Simeone e tornare a competere per il titolo contro il Barcellona e il Real. Una delle priorità ...

Atletico Madrid, si punta a un esubero del PSG Calciomercato.com

L'Atletico Madrid potrebbe veder partire uno dei suoi gioielli in direzione Serie A. La trattativa può decollare sulla base di 30 milioni ...L'Atletico Madrid è intenzionato a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Il club di Madrid è molto attivo sul mercato, come testimoniano le ultime indiscrezioni su Milos Kerkez dell' ...