Atletica | Ferdinand Omanayala fulmine a 9 78 | ma vento beffardo Tebogo vola a 9 91 | Jacobs attento

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023)Omanyala si è letteralmente esaltato a Gaborone (Botswana), dove è andata in scena una tappa del World Continental Tour dileggera (livello gold, il secondo circuito internazionale per importanza dopo la Diamond League). Il velocista kenyano ha corso i 100 metri con il roboante tempo di 9.78, ma sfruttando una favore di 2,3 m/s (dunque sopra al limite di 2 m/s previsto dal regolamento per omologare le prestazioni a livello cronometrico). Il 27enne, che vanta un personale di 9.77 siglato due anni fa nella sua Nairobi (record africano), ha ribadito il proprio eccellente stato di forma e ha tuonato in maniera perentoria quando mancano poco meno di quattro mesi ai Mondiali di Budapest.Omanyala ha fatto meglio del 9.83so (+2,6 m/s) dello statunitense Issamade ...