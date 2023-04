Atalanta | Zapata | “Voglio tornare in Champions Mio gol? Bello per tre punti pesanti”

7: entra e decide la partita. Il suo gol è un mix di tecnica e forza fisica e soprattuto consente all'di tornare a Bergamo con tre punti in più in classifica. All.: Gasperini 7: la ...Il tabellino di Torino -TORINO 1 (30' st Sanabria)2 (34' Zappacosta, 43' st) Torino (3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic 4.5 " Djidji 5.5, Schuurs 6, Buongiorno 7 " Lazaro 5 (41' st ...A 2' da terminesfrutta il poco spazio che gli lascia Schuurs e batte MIlinkovic - Savic. Una vittoria che consente all'di superare l'Inter almeno per una notte.

Magia di Zapata e Torino beffato: l'Atalanta sorpassa l'Inter e "vede" il quarto posto La Gazzetta dello Sport

Termina 1-2 la partita tra Torino e Atalanta. Nerazzurri in vantaggio con Zappacosta al ... Il pareggio arriva nel secondo tempo grazie ad Antonio Sanabria, ma il gol decisivo è di Duvan Zapata che ...Importante vittoria dell'Atalanta sul Torino nella 32ª giornata di Serie A: i bergamaschi si avvicinano sempre più alla Champions ...