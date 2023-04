Atalanta | Gasperini | 'Champions? Ci speriamo | possiamo giocarci la qualificazione in casa'

... lo conferma un'che pur senza lo smalto delle ultime stagioni al Grande Torino mette in campo classe ed esperienza, ma soprattutto la giusta dose di cinismo. Al gruppo dibastano ...Il Torino di Juric affronta l'del suo maestrocon tre indisponibili: Aina, Vieira e Zima. Dopo aver battuto la Lazio fuori casa, la squadra granata vuole continuare a far bene per ...All.:7: la suagioca a specchio con il Torino di Juric e alla fine riesce a far valere le maggiori qualità tecniche. Decisivi i cambi di

L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, fra poco in conferenza stampa commenterà la partita con il Torino. E' stata la partita della determinazioneIl Toro esce sconfitto dalla gara casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere il match in favore dei nerazzurri le reti di Zappacosta e di Duvan Zapata, che hanno portato alla Dea ...